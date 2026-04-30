Размягчают мясо и насыщают аминокислотами: диетолог назвала самые полезные маринады для шашлыка

Диетолог Солнцева: мясо для шашлыка лучше мариновать в вине, пиве или соках.

Источник: Комсомольская правда

Самыми полезными маринадами для шашлыка являются вино, пиво или фруктовые соки. Отлично подойдут также любые йогуртовые продукты. Об этом в интервью ТАСС рассказала диетолог Татьяна Солнцева.

«Важным дополнительным компонентом для маринада будут специи, они содержат большое количество антиоксидантов. Это могут быть ароматные какие-то травы, овощи. И даже фруктовые соки — это тоже хороший вариант», — уточнила эксперт.

По ее словам, лимонный сок, апельсиновый, гранатовый — могут способствовать лучшему пищеварению — в них есть органические кислоты и ферменты. Подойдет для мяса также соевый соус, ферментированные кисломолочные продукты и пиво или сухое вино.

Как отметила Солнцева, лимонный сок, йогурт, сухое вино образуют кислую среду, что хорошо размягчает ткани мяса, а также воздействуют на соединительную ткань и миофибриллярные белки. Благодаря этому в конечном продукте увеличивается содержание свободных аминокислот.

А вот от сладких маринадов лучше отказаться — от них мясо покрывается темной корочкой и при жарке сильно обугливается. Кроме того, образуется много вредных веществ, которые способствуют развитию опухолевых заболеваний. Особенно это касается колоректального рака и рака пищеварительных органов.

Ранее шеф-повар Алексей Логинов раскрыл идеальный рецепт шашлыка из баранины. По словам эксперта, ключ к удачному блюду — правильный выбор мяса. Лучше всего подходит ягнятина — молодая баранина с розово-малиновым оттенком и небольшим количеством светлого жира.

