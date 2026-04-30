Любимова заявила о выходе сотрудничества РФ и Китая в кино на новый уровень

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Находящийся в производстве российско-китайский фильм «Черный шелк» свидетельствует о выходе сотрудничества кинематографистов двух стран на новый уровень. Об этом журналистам на съемочной площадке «Черного шелка» заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Безусловно, можно сказать, что [»Черный шелк«демонстрирует] новый уровень взаимоотношений российских и китайских кинематографистов. Первая часть франшизы “Красный шелк” получила статус совместного производства и статус национального фильма и в России, и в Китае», — сказала она.
По словам министра, речь идет о принципиально новом формате взаимодействия, в рамках которого специалисты двух стран учатся работать вместе на всех этапах создания кино. «Мы учимся вместе писать сценарии, ведь мы по-разному шутим, у нас разные [принятые] повороты [сюжета], этические поступки героев. И все это мы с огромным интересом пытаемся исследовать в разных жанрах», — отметила Любимова.
Она подчеркнула, что подобные проекты требуют высокого уровня профессионализма и значительных ресурсов. «Мы понимаем, что зритель в России и Китае насмотренный, требовательный. Сегодня, работая с нашими китайскими коллегами, мы должны демонстрировать этот уровень и уверенно и спокойно двигаться в зависимости от того, как развивается сюжетная линия и предлагать те или иные решения, а также экономически иметь такие возможности», — добавила министр.
Любимова обратила внимание на рост отечественной киноиндустрии за последнее десятилетие. «За моей спиной сейчас совершенно уникальная конструкция (пассажирский лайнер, который, благодаря техническим решениям, позволяет воссоздать эффект шторма прямо в павильоне, — прим. ТАСС). Буквально 10 лет назад российскому кино трудно было представить такой уровень работы всех цехов. На проекте собралась талантливая команда, которая способна доступным и российской, и китайской аудитории киноязыком подарить зрителю восторг, подключение к сюжету и чувство увлеченности и восторга от современных возможностей нашего отечественного кинематографа», — заключила она.