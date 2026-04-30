Новым прокурором Красноярска назначен Денис Чуприков

Старший советник юстиции Денис Чуприков — новый прокурор Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Накануне прокурор региона Роман Тютюник официально представил Дениса Чуприкова мэру Красноярска, начальнику городской полиции и представителям других структур. Как сообщили в ведомстве, Денис Чуприков служит в органах прокуратуры края с 2010 года. С мая 2024 года возглавлял прокуратуру Советского района краевого центра. Роман Тютюник отметил, что опыт Дениса Чуприкова на прежних должностях позволяет рассчитывать на эффективное решение поставленных перед ним задач.