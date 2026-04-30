В Красноярском крае Роспотребнадзор контролирует ситуацию после подтоплений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинском, Козульском, Боготольском и Бирилюсском муниципальных округах Красноярского края зафиксировано подтопление трех жилых домов и 83 приусадебных участков.
Специалисты Управления Роспотребнадзора ведут контроль санитарно-эпидемиологической обстановки. Проверяется качество питьевого водоснабжения и соблюдение санитарных требований в местах временного размещения, в том числе в общежитии техникума в селе Тюхтет.
В адрес администраций муниципальных округов направлены предложения о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ресурсоснабжающей организации ООО «Гранд» выдано предписание об усилении контроля качества воды и проведении профилактических работ.