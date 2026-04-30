Средняя пенсия работающих россиян составила более 23,4 тыс. рублей

Ранее Социальный фонд России автоматически продлил 611 тысяч выплат гражданам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы. В беззаявительном режиме продлены компенсации за вред здоровью, выплаты на оздоровление и поддержка семей, потерявших кормильца. Кроме того, Соцфонд в автоматическом порядке продлевает дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением.