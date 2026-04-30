В Иркутской области планируют открыть первые официальные пляжи

Зампредседателя правительства Иркутской области Александр Анчугин провел совещание, посвященное организации и развитию пляжных зон. Сегодня в регионе не существует ни одного официального пляжа, хотя водоемов и желающих отдохнуть у воды хватает. Мешают юридические коллизии, высокие затраты для бизнеса и строгий контроль качества воды.
— Эта тема имеет серьезное значение в рамках развития внутреннего туризма и создания современной рекреационной инфраструктуры. Уверен, что открытый диалог и обмен опытом позволят выработать эффективные решения и наметить конкретные шаги для дальнейшего развития пляжных зон в Иркутской области, — сказал Александр Анчугин.
Роспотребнадзор напомнил, что пляжи обязаны соответствовать санитарным правилам. Вода в зоне купания должна проходить по гигиеническим нормативам, а на берегу необходимо оборудовать раздевалки, общественные туалеты, душевые и урны. Бизнес готов включиться в работу, но предпринимателям нужны понятные условия и поддержка.
Александр Анчугин поручил изучить опыт соседних регионов, где пляжи работают легально, разобрать законодательную базу и провести расширенное совещание с муниципалитетами и надзорными ведомствами. Муниципальным образованиям рекомендовали искать предпринимателей, заинтересованных в организации такого бизнеса. Главная цель — сделать отдых у воды и комфортным, и безопасным.