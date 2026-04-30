Танк Т-80БВМ ликвидировал пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Днепр».
«В ходе выполнения боевой задачи танковый экипаж 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Днепр”, действующий в интересах штурмовых подразделений на ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировал пункт управления беспилотной авиацией ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.