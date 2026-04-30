Сегодня в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов

Праздник был учрежден указом президента в прошлом году. Цель — сохранение самобытной культуры, языков и традиций КМНС, укрепление единства российских народов. Напомним, что весь 2026-й объявлен Владимиром Путиным Годом единства народов России. «Хабаровский край — дом для восьми коренных этносов. Нанайцы, нивхи, удэгейцы, эвенки, ульчи, негидальцы, эвены, орочи. Они живут здесь веками, хранят обычаи предков и родную речь. Это наш общий духовный код. И мы обязаны его беречь», — отметил губернатор Дмитрий Демешин. Иван Бельды — герой программы «Жизнь Хабаровского края» телеканала «Губерния» — признанный мастер декоративно прикладного искусства, члена Творческого Союза художников России, а также автор «Книги памяти воинов КМНС Хабаровского края» и сын героя ВОВ Андрея Бельды.