Сергей Франк стал почетным гражданином города Владивостока

На очередном заседании думы Владивостока, состоявшемся 30 апреля, было решено присвоить звание «Почетный гражданин города Владивостока» Сергею Франку, председателю Совета директоров ПАО «Совкомфлот». Решение было поддержано профильной комиссией.
«Сергей Оттович внес большой вклад в социально-экономическое развитие города Владивостока. В начале 90-х годов участвовал в сложнейшей работе по переводу крупнейшей судоходной компании страны — Дальневосточного морского пароходства на новые рыночные условия работы», — отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.
Он способствовал развитию и популяризации морского образования, в том числе поддержал создание в МГУ имени адмирала Г. И. Невельского уникального тренажёра для подготовки специалистов для российского флота.
Также участвовал в развитии социальной инфраструктуры, включая строительство Дома культуры моряков — FESCO Hall. В настоящее время он оказывает содействие в продвижении идеи создания Морского музея во Владивостоке.
Добавим, что Сергей Франк — выпускник судоводительского факультета ДВВИМУ имени адмирала Г. И. Невельского 1983 года. С 1998 по 2004 годы занимал пост министра транспорта Российской Федерации.
Напомним, что в прошлом году были отмечены высокими званиями два выдающихся жителя Владивостока, которые посвятили свою жизнь служению Родине и воспитанию молодёжи. Это учитель начальной военной подготовки школы № 60 и участник Парада Победы 1945 года Гарольд Григорьевич Кузнецов, а также вице-адмирал в отставке Александр Васильевич Конев.