Врач Новоселов назвал два главных правила, которые избавят от болей в спине

После сообщений о проблемах со спиной у Ларисы Долиной врач-невролог и геронтолог Валерий Новоселов рассказал aif.ru, как избежать болей в спине и почему терпеть их нельзя.
Напомним, 28 апреля 70-летняя певица почувствовала резкую боль в позвоночнике, и ей потребовалась помощь врачей. Позже ее концертный директор Сергей Пудовкин заверил журналистов, что с артисткой все хорошо.
«Боль — это сигнал о том, что в организме что-то не в порядке. Она бывает и у молодых, чуть ли не с 30 лет, и зависит от многих факторов, включая физическую нагрузку. Иногда человек вроде бы крепкий, поднял тяжелое — и спину “прострелило”. Болевой синдром в спине, особенно если он повторяется, — уже основание для визита к врачу», — объяснил Новоселов.
По его словам, у многих россиян распространено отношение к здоровью «авось пронесет», из-за чего они откладывают обращение к специалистам. При этом, добавил врач, природа заложила механизм боли как предупреждение о том, что что-то идет не так.
«К этому надо быть готовым, наблюдать за своим здоровьем. Рационально подходить к физическим нагрузкам, добавить как силовые, так и аэробные нагрузки. Выполнять упражнения на координации. И в случае появления проблем обращаться к врачам», — подчеркнул Новоселов.
Он особо подчеркнул, что даже редкие или слабые боли не стоит игнорировать.
По данным Всемирной организации здравоохранения, боль в спине — одна из ведущих причин ограничения активности и потери работоспособности во всём мире. Для профилактики эксперты рекомендуют не только физическую активность — плавание, пилатес, йогу, ходьбу, — но и контроль осанки, перерывы в сидячей работе каждые 40−60 минут и правильную технику поднятия тяжестей — с прямой спиной, за счет ног.