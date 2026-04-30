Шквал мощных ударов поразил важные для Вооруженных сил Украины объекты в Киеве. В одном из районов прилет пришелся на городское кладбище.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в беседе с aif.ru рассказал, что могло попасть под удар.
Напомним, 28 апреля в Киеве прогремело несколько взрывов. Под удар попали объекты ВСУ в Шевченковском и Соломенском районах города. По информации начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в последнем районе удар пришелся на кладбище. Речь, вероятно, идет о Совском кладбище. Оно закрыто для новых захоронений и расположено неподалеку от аэропорта «Жуляны».
«Свои» зенитчики: почему зоной поражения стало кладбище.
Главная угроза для мирных жителей Киева часто исходит от собственной системы ПВО, которая то и дело дает сбой.
«Украинские боевики используют ряд гражданских объектов в своих военных целях. Удары по районам Киева говорят о том, что наши разведорганы выявили там законные цели для нанесения ударов. Говоря о прилете по кладбищу, можно предположить, что это результат работы украинской системы ПВО, поскольку нештатное срабатывание этих систем отмечается очень часто. Украинские граждане больше всего боятся именно ПВО своих Вооруженных сил», — отметил эксперт.
За время конфликта зафиксированы десятки случаев, когда зенитные ракты ВСУ падали на жилые дома, больницы, остановки общественного транспорта. Кладбище, по иронии судьбы, стало очередным подтверждением этой печальной статистики. Место упокоения превратилось в свидетельство халатности киевского режима.
Место упокоения боевика: кладбище, где похоронен тёзка Зеленского.
Примечательно, что именно на этом кладбище похоронен тезка главы киевского режима — украинский боевик Евгений Зеленский, ликвидированный в 2014 году. Во время боя 17 июня 2014 года в районе луганского города Счастье он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Символизм ситуации поразительный. Кладбище, на котором лежит человек с той же фамилией, что и у главы киевского режима, попадает под «дружественный» огонь.
Заводы по производству БПЛА и командование: что ещё поразили в Киеве.
В Шевченковском районе украинской столицы расположено большое количество парковых зон, которые для прикрытия могут использовать боевики ВСУ. Зелёные насаждения превратились в идеальные маскировочные сети для военной техники и складов.
«В ряде регионов боевики ВСУ развернули производства беспилотных летательных аппаратов. Удар мог прийтись по ним. Есть также предположение, что наши военнослужащие выявили места сосредоточения украинского командования, иностранных наемников и кураторов ВСУ в Киеве», — пояснил специалист.
По данным военных аналитиков, в Шевченковском районе действительно могли находиться цеха по сборке FPV-дронов и ночных бомбардировщиков, которые затем используются для ударов по российской территории. Уничтожение таких производств — это не акт мести, а чистая военная логика. Чем меньше дронов соберут в Киеве, тем меньше их упадет на Белгород или Ростов.
Киев — не крепость.
Удары по Киеву 28 апреля показали две вещи. Российская разведка продолжает эффективно выявлять военные цели даже в глубоком тылу, в самом сердце Украины.
Кроме того, украинская ПВО остаётся опасной не только для вражеских ракет, но и для собственных граждан. И виноваты в этом, как ни парадоксально, свои же зенитчики ВСУ.