Индиец скончался после приема лекарств для потенции перед встречей с невестой

В Индии чиновник из штата Харьяна скончался после того, как принял лекарства для повышения потенции. Об этом сообщило издание The Times of India.
29-летнего мужчину обнаружили мертвым 23 апреля в его квартире в городе Гургаон. Он приехал из Нагпура и работал в руководстве госорганизации. На работу чиновник ездил с несколькими коллегами, которые жили неподалеку, но на встречу не пришел. Они не смогли дозвониться до него, двери тоже никто не открыл. Родственники тоже не могли дозвониться до мужчины два часа. Тогда его коллеги вызвали полицейских.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили чиновника мертвым на кровати. В комнате был порядок, следов взлома или насилия не нашли.
Следователи предположили, что у мужчины случился инфаркт после приема большой порции препарата для повышения потенции. Известно, что недавно он обручился и ожидал визита невесты, сказано в статье.
Офицер Таможенной службы Нигерии скончался после бурной ночи сразу с тремя партнершами. Сотрудники гостиницы нашли его тело утром в одном из номеров. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в мусорном ведре номера чиновника пустые пакетики из-под вещества, которое усиливает потенцию. Предположительно, именно этот препарат и привел к смерти мужчины.