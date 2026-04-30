Копит 200 млн, страдает от болей: жизнь Долиной после скандала с квартирой

После того, как в судах откипели страсти вокруг суда из-за квартиры, Лариса Долина переехала жить в элитный жилой комплекс в Гагаринском районе Москвы — тот самый, где раньше квартировал голливудский актер Стивен Сигал. Именно сюда, в квартиру площадью 235 квадратных метров на 4 этаже с панорамным остеклением и бесшумными лифтами, звезда переехала после всех драматических событий.
Стоимость аренды, по данным aif.ru, составляет 700 тысяч рублей в месяц, а выкуп жилья обошелся бы новому владельцу примерно в 220 миллионов рублей. Ранее Долина признавалась, что планирует выкупить квартиру, которую арендует.
Именно здесь, в окружении премиум-класса и круглосуточной охраны, Долина сейчас восстанавливается после резкого приступа болей в позвоночнике. Напомним, 28 апреля 70-летняя певица почувствовала острую боль, и ей потребовалась помощь врачей.
Дело Долиной: «эффект обманутого продавца» и суды до Верховного.
Скандал с квартирой Ларисы Долиной стал одним из самых резонансных дел 2024−2025 годов. Весной 2024 года мошенники, представившиеся сотрудниками спецслужб и Росфинмониторинга, убедили певицу, что её финансы в опасности, и вынудили продать квартиру. В результате 34-летняя предпринимательница Полина Лурье нашла объявление о продаже квартиры Долиной в интернете, внесла задаток, а затем заплатила 112 миллионов рублей. Сделка была зарегистрирована в Росреестре, но когда Лурье попросила освободить жилье, певица отказалась, заявив, что действовала под давлением.
В марте 2025 года Хамовнический суд встал на сторону Долиной: психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что звезду ввели в заблуждение, и во время продажи она «была не в себе». Суд вернул право собственности певице, усомнившись в добросовестности покупательницы. Дело породило выражение «эффект Долиной» — когда продавец забирает деньги и не отдает товар, — а также волну аналогичных исков по всей стране. Кульминацией стало решение Верховного суда в декабре 2025 года: он отменил вердикты нижестоящих инстанций и оставил право собственности за Лурье как за добросовестным покупателем.
«Организм накопил много болезней»: вердикт врача о здоровье звезды.
Почему проблемы с позвоночником обострились именно сейчас, на фоне громких разбирательств? Врач-невролог, геронтолог Валерий Новоселов в беседе с aif.ru объяснил: стресс и возраст — гремучая смесь.
«Ларисе Александровне в этом году будет 71 год. За все время организм накопил много заболеваний, в том числе возрастозависимых. Скелетная мускулатура, костная ткань, хрящевая ткань, связочный аппарат — не исключение. К сожалению, качество и количество костной ткани с возрастом уменьшается», — заявил Новоселов.
По его словам, жалобы на боли в позвоночнике могут скрывать куда более серьезные недуги: остеопороз, межпозвонковые грыжи и протрузии. С учетом нервного перенапряжения, которое Долина испытывала во время судов в Хамовническом и Мосгорсуде, мышечные спазмы только усилились. Врач подчеркнул: боль — это сигнал SOS, который нельзя игнорировать.
Почему терпеть боль нельзя: инструкция от геронтолога.
По данным ВОЗ, боль в спине — одна из ведущих причин потери работоспособности в мире. Но многие надеются на «авось».
«Боль — это сигнал о том, что в организме что-то не в порядке. Она бывает и у молодых, чуть ли не с 30 лет. Иногда человек вроде бы крепкий, поднял тяжелое — и спину “прострелило”. Болевой синдром, особенно если он повторяется, — уже основание для визита к врачу», — объяснил Новоселов.
Чтобы не оказаться в ситуации, когда проблемы со спиной приковывают к кровати, врач советует добавить аэробные и силовые нагрузки, следить за осанкой и делать перерывы в работе каждые 40−60 минут. И главное — помнить, что даже слабую боль терпеть нельзя.