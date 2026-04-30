В майские праздники на маршруты в Красноярском крае выйдет больше электричек

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги на периоды с 30 апреля по 3 мая и с 8 по 11 мая компания «Краспригород» вносит изменения в расписание пригородных поездов.
В предпраздничные дни, 30 апреля и 8 мая, они будут курсировать по расписанию пятницы. 1−2 мая, а также 9−10 мая — как в субботний день. 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья.
Кроме того, в выходные дни будет назначено 6 дополнительных пригородных поездов до Зеледеево, Кемчуга, Снежницы.
Ускоренные электропоезда будут следовать по особому расписанию:
Красноярск — Боготол — Красноярск: отравление из Красноярска 30 апреля, 8 мая, из Боготола — 3 и 11 мая; Красноярск — Решоты — Красноярск: из Красноярска — 8 мая, из Решот — 3, 11 мая; Красноярск — Иланская — Красноярск (вечерний «экспресс»): из Красноярска 30 апреля, 1 и 9 мая, из Иланского — 1, 9 мая. Красноярск — Мана — Красноярск: 1, 3, 9, 11 мая.
На направлениях Ачинск — Лесосибирск и Решоты — Чунояр расписание не изменится.
Количество вагонов в пригородных поездах на популярных маршрутах увеличится до 6, 8 и 10.
Пассажиров просяь заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Это можно сделать по бесплатному телефону 8 (800) 775−00−00, на сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или в мобильным приложении «РЖД Пассажирам».