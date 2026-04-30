Ученый прокомментировал планы по отправке космонавтов на Венеру: «Это 400 градусов на поверхности»

Экстремальные условия на Венере делают практически невозможной отправку туда пилотируемой миссии. Об этом рассказал руководитель научного направления «Космическая биология» Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.
«Что такое Венера? Венера — это 400 градусов на поверхности. А в атмосфере на высоте 60 километров порядка 40−60 градусов», — пояснил ученый.
Сычев отметил, что, хотя в атмосфере Венеры находили возможные «следы жизни», эта гипотеза остается спорной.
Академик Игорь Маринин ранее сообщил, что Россия реализует программу по изучению Венеры в начале 2030-х годов. Ряд планет у ближайших к нам звезд уже выявлен, и сейчас исследователи по всему миру пытаются с помощью дистанционных методов обнаружить на них жизнь. По словам эксперта, даже выявление простейших форм жизни будет считаться огромным научным прорывом.