«Бессмертный полк» в Комсомольске-на-Амуре пройдёт без шествия

Акция состоится в рамках митинга памяти.

Источник: Хабаровский край сегодня

9 мая в День Победы в Комсомольске-на-Амуре состоится акция «Бессмертный полк России». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие пройдет в рамках торжественного митинга на мемориале «Землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину». Шествия не будет.

Сбор участников начнется в 10 часов на мемориальном комплексе. Сам митинг стартует в 11 часов.

Для участия в акции необходимо изготовить штендер с изображением родственника — участника Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Об этом рассказали в администрации города.

Кроме того, чтобы участвовать в митинге, необходимо зарегистрироваться по ссылке.