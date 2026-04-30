«Бессмертный полк» в Комсомольске-на-Амуре пройдёт без шествия

9 мая в День Победы в Комсомольске-на-Амуре состоится акция «Бессмертный полк России». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие пройдет в рамках торжественного митинга на мемориале «Землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину». Шествия не будет.
Сбор участников начнется в 10 часов на мемориальном комплексе. Сам митинг стартует в 11 часов.
Для участия в акции необходимо изготовить штендер с изображением родственника — участника Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Об этом рассказали в администрации города.
Кроме того, чтобы участвовать в митинге, необходимо зарегистрироваться по ссылке.