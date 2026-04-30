Клещи атакуют детей в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю в Красноярском крае от присасывания клещей пострадали 188 человек, в том числе 71 ребенок.

Источник: НИА Красноярск

С начала сезона в регионе зарегистрировано 274 обращения. В краевом Роспотребнадзоре отмечают, что с приходом устойчивого тепла и майских праздников число нападений клещей может увеличиться.

При обнаружении клеща его необходимо аккуратно снять и сохранить для лабораторного исследования. График работы пунктов приема клещей в праздничные дни опубликован на сайте Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае.

Акарицидные обработки в регионе уже начались, однако из-за погодных условий их пока удалось провести только в Минусинском и Шушенском муниципальных округах. Всего обработано 94 га.

Жителям края рекомендуют соблюдать меры профилактики, использовать репелленты и регулярно осматривать себя, детей и домашних животных после прогулок.