В ночь на 30 апреля Ростовская область подверглась атаке беспилотников

Силы ПВО уничтожили вражеские дроны в пяти района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 30 апреля Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уничтожили вражеские дроны в пяти районах Ростовской области: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — говорится в сообщении.

В настоящее время беспилотная опасность в донском регионе все еще сохраняется. Власти простят жителей быть осторожными.

