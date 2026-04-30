В ночь на 30 апреля Ростовская область подверглась атаке беспилотников

В ночь на 30 апреля Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
Силы ПВО уничтожили вражеские дроны в пяти районах Ростовской области: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — говорится в сообщении.
В настоящее время беспилотная опасность в донском регионе все еще сохраняется. Власти простят жителей быть осторожными.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.