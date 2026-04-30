Директор «Склифа»: пациент с потерей кисти сохранил почерк после трансплантации

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Врачи НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского провели успешные операции по трансплантации рук, вернув пациентам способность писать, работать, заниматься спортом и обслуживать себя. Первый пациент с пересаженной кистью вернул почерк, как до утраты конечности, сообщил в интервью ТАСС директор института Сергей Петриков.
«Это первый пациент, у которого почерк точно такой же, как был раньше, до потери руки. Естественно, когда человек может нормально держать ручку и нормально писать, причем своим прежним почерком, это замечательно. Но плюс к этому он может делать много чего другого. И даже спортом заниматься», — сказал он.
По словам Петрикова, восстановление управления рукой после трансплантации — это длительный и сложный процесс. Результаты зависят от индивидуальных особенностей, но при успешной реабилитации пациент может вернуть высокий уровень функциональности. «Этот процесс занимает месяцы. Он такой творческий, скажем так. У каждого пациента он может быть разным. Через месяц мы только начинаем пассивную разработку пальцев. Через несколько месяцев пациент уже может делать какие-то простейшие движения: держать мяч, кидать его. Потом начинается разработка мелкой моторики, чтобы пациент мог писать, делать другие мелкие движения, например, поворачивать ключ в замке, расстегнуть или застегнуть молнию — такие повседневные движения, скажем так», — добавил директор института.
Операции длятся от 9 до 12 часов и требуют ювелирной работы по соединению нервов, сосудов, мышц и сухожилий. Пациенты, прошедшие через операцию, отмечают высокий уровень восстановления функций, который превосходит возможности современных протезов.
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского первым в России запустил программу аллотрансплантации кистей рук. В апреле 2025 года хирурги пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который тремя годами ранее лишился правой руки. В феврале 2026-го команда провела еще более сложное вмешательство: 42-летнему пациенту пересадили сразу два донорских комплекса — восстановили утраченные после травмы левую кисть с участком предплечья и правую кисть.
