Шквал мощных ударов поразил важные для Вооруженных сил Украины объекты в Киеве. В одном из районов прилет пришелся на городское кладбище. По одной из версий, его могли поразить украинские средства ПВО.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в беседе с aif.ru рассказал, что могло попасть под удар и почему граждане Украины сильнее всего боятся средств противовоздушной обороны ВСУ.
Напомним, 28 апреля в Киеве прогремело несколько взрывов. В частности, под удар попали объекты ВСУ в Шевченковском и Соломенском районах.
По информации начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в последнем районе удар пришелся на кладбище. Вероятнее всего, речь идет о Совском городском кладбище. Оно закрыто для новых захоронений и расположено неподалеку от аэропорта «Жуляны».
Марочко отметил, что взрыв на кладбище мог произойти из-за некорректной работы украинских систем ПВО.
«Украинские боевики используют ряд гражданских объектов в своих военных целях. Удары по Шевченковскому и Соломенскому районам Киева говорят о том, что наши разведорганы выявили там законные цели для нанесения ударов. Говоря о прилете по кладбищу, можно предположить, что это результат работы украинской системы ПВО, поскольку нештатное срабатывание этих систем отмечается очень часто. Украинские граждане больше всего боятся именно ПВО своих Вооруженных сил», — отметил эксперт.
Примечательно, что именно на этом кладбище похоронен тезка главы киевского режима — украинский боевик Евгений Зеленский, ликвидированный в 2014 году. Во время боя 17 июня 2014 года в районе луганского города Счастье он получил ранения, несовместимые с жизнью.
В Шевченковском районе украинской столицы расположено большое количество парковых зон, которые для прикрытия могут использовать боевики ВСУ.
«В ряде регионов боевики ВСУ развернули производства беспилотных летательных аппаратов. Удар мог прийтись по ним. Есть также предположение, что наши военнослужащие выявили места сосредоточения украинского командования, иностранных наемников и кураторов ВСУ в Киеве», — пояснил специалист.
