Сроки ремонта ямы на Хабаровской во Владивостоке сдвинули на месяц

Сроки окончания ремонта гигантского провала в асфальте на улице Хабаровской, между домами № 6 и № 8, перенесли на месяц. Выполнить работы оказалось сложнее, чем ожидалось. Теперь пугающую яму обещают устранить к 30 мая. Такой ответ получили от ВПЭС жители. Документ имеется в распоряжении редакции ИА PrimaMedia.
«Учитывая техническую сложность запланированных мероприятий, АО “ВПЭС” (далее Общество) вынуждено скорректировать ранее объявленные сроки завершения работ. Период, обозначенный нами в письме (исх. № ТС/2−01/5488/26 от 14.04.2026), переносится до 30 мая 2026 года», — говорится в ответе ВПЭС.
Избавиться от «портала в ад» во дворе жильцы ближайших домов планировали 30 апреля — такие сроки ранее озвучили во ВПЭС. Но из-за сложности работ по устранению обвала тепловой камеры путь к гаражам, где больше нельзя оставить автомобили, останется перегороженным ещё на месяц.
Как сообщают местные жители, после обрушения ремонтная бригада здесь работала — произвела раскопки. На косогоре сейчас — склад из вытянутых из земли бетонных плит и колодца, рядом лежат новые бетонные блоки. Ограждения, которые установили для обеспечения безопасности, повалены ветром — их периодически поднимают неравнодушные.
Ранее во ВПЭС отмечали, что подача тепла в районе осуществляется в штатном режиме — перебоев в теплоснабжении не наблюдается. Для передвижения жителей организованы временные обходные пути на время проведения работ.
