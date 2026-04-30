Два гималайских медвежонка улетели из Приморья в Новосибирский зоопарк

Косолапых нашли в Спасском округе без матери.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостокском аэропорту прошел особый рейс. 28 апреля сотрудники Россельхознадзора провожали двух гималайских медвежат — малыши отправились на постоянное место жительства в Новосибирский зоопарк имени Шило. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Косолапых нашли в Спасском округе без матери — сами они в лесу просто не выжили бы. Сотрудники Приморского охотнадзора забрали сирот и передали в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка. Там медвежата провели больше двух месяцев: их лечили, кормили, готовили к взрослой жизни.

«Медвежата с февраля находились на реабилитации и прошли всю необходимую иммунизацию и обработку», — отчитались специалисты.

Перед самым вылетом их осмотрел ветеринарный врач: малыши абсолютно здоровы. Полет прошел под строгим контролем — сотрудники Россельхознадзора следили, чтобы соблюдались все нормы перевозки животных.