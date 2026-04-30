МИД предупредил россиян о непредсказуемых ситуациях на границе с Францией

Посол Мешков: ситуации на границе с Францией могут быть непредсказуемыми.

Источник: Комсомольская правда

На границе с Францией у россиян могут возникнуть разные непредсказуемые ситуации: от проблем на паспортном контроле до таможенных вопросов. Об этом россиян в интервью РИА Новости предупредил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Достаточно непредсказуемая может возникать ситуация при пересечении французской границы. Это могут быть удлиненное время прохождения паспортного контроля, таможенные вопросы», — сказал дипломат.

Вместе с тем, добавил Мешков, в ЕС действуют ограничения по числу вещей, которые можно вывозить из Франции в Россию. Претензии властей Пятой республики могу возникнуть и по этому поводу.

Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов отметил, что Запад издевается над россиянами и ставит невыполнимые условия для получения виз.

Также в МИД России предупредили, что сразу четыре страны-члена Европейского союза отказались признавать российские пятилетние загранпаспорта.