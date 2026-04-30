Российский прибор «Солнце-Терагерц» испытан и готовится к монтажу вне МКС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский прибор «Солнце-Терагерц» для научного эксперимента, который поможет раскрыть причины возникновения солнечных вспышек и прогнозировать их появление, успешно прошел все испытания на борту МКС и готовится к монтажу на поверхности станции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).
Российские космонавты успешно провели испытания аппаратуры внутри космической станции. Для этого использовалось программное обеспечение, разработанное учеными ФИАН в ходе подготовки эксперимента. Позднее были проложены коммуникационные кабели, соединяющие бортовой компьютер с двухосной платформой наведения, на которой и будет располагаться «Солнце-Терагерц». Платформа обеспечит непрерывное наведение прибора на Солнце на дневном участке орбиты МКС.
Монтаж прибора «Солнце-Терагерц» снаружи станции на служебный модуль запланирован на 27 мая во время выхода в открытый космос космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Андрея Федяева. Прибор массой 47 кг состоит из восьми каналов-детекторов, каждый из которых настроен на свой частотный интервал, общий диапазон регистрируемого аппаратурой излучения составляет от 0,4 ТГц до 12 ТГц. Уникальное оборудование поможет проследить за Солнцем и исследовать его терагерцовые излучения, что позволит понять природу происхождения солнечных вспышек.