Российский прибор «Солнце-Терагерц» испытан и готовится к монтажу вне МКС

Монтаж прибора «Солнце-Терагерц» снаружи станции на служебный модуль запланирован на 27 мая во время выхода в открытый космос космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Андрея Федяева. Прибор массой 47 кг состоит из восьми каналов-детекторов, каждый из которых настроен на свой частотный интервал, общий диапазон регистрируемого аппаратурой излучения составляет от 0,4 ТГц до 12 ТГц. Уникальное оборудование поможет проследить за Солнцем и исследовать его терагерцовые излучения, что позволит понять природу происхождения солнечных вспышек.