Инфекционист Шахмарданов рассказал, как защититься от птичьего гриппа

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вакцины против пандемического штамма птичьего гриппа сейчас нет, однако в борьбе с ним эффективны нефармакологические меры контроля, а также личная профилактика. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
«Вакцины против пандемического штамма у нас пока нет — ее создадут уже после появления вируса. Но это не значит, что мы бессильны. Пока вирус не умеет передаваться от человека к человеку, ваша главная защита — избегать контакта с источником. Если вы работаете с животными или птицей (фермеры, ветеринары, птицеводы) — это группа высочайшего риска. Носите респиратор (N95/FFP2) и защитные очки при контакте с подозрительными животными. Не пейте сырое (непастеризованное) молоко. Вирус H5N1 выделяется с молоком больных коров в огромных количествах. Пастеризация убивает вирус. При обнаружении мертвой птицы — не трогайте голыми руками, сообщите в ветслужбу», — сказал Шахмарданов.
Всем, кто не находится в зоне риска, он рекомендовал не кормить диких птиц с рук (особенно уток, лебедей, чаек), не трогать их перья и помет. В поездках в страны, где зафиксированы вспышки гриппа (Юго-Восточная Азия, США, некоторые страны Европы), следует избегать «живых» рынков и контакта с домашней птицей. При любом конъюнктивите (покраснении глаз) и температуре после контакта с животными необходимо немедленно обратиться к врачу и сообщить ему о факте контакта. Также важно не забывать мыть руки и проветривать помещения.
Шахмарданов подчеркнул, что несколько профилактических мер в рамках защиты от птичьего гриппа необходимо предпринять и на уровне государства. Они включают усиленный надзор, обеспечение биобезопасности на фермах и очищение воздуха в помещениях.
«Нужно проверять не только больных людей с конъюнктивитом, но и сточные воды (вирус там быстро находят), молоко на фермах, диких птиц и, критически важно, — свиней. Геномное секвенирование каждого выявленного вируса — это наша система раннего предупреждения. Нужно менять подходы [в области обеспечения биобезопасности]: не допускать контакта домашней птицы с дикой, а для работников ферм — обязательное использование N95-масок и очков при контакте с больными животными или сырым молоком», — говорит Шахмарданов.
Говоря о важности обеспечения чистоты воздуха в помещениях, он отметил, что пандемия COVID-19 «научила нас одному уроку: воздух — это общий ресурс». Внедрение стандартов вентиляции, очистка воздуха и УФ-обеззараживание в общественных местах, больницах и на фермах снижает риск распространения любого респираторного вируса, включая будущий пандемический штамм, подчеркнул эксперт.