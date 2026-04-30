Инфекционист Шахмарданов рассказал, как защититься от птичьего гриппа

«Вакцины против пандемического штамма у нас пока нет — ее создадут уже после появления вируса. Но это не значит, что мы бессильны. Пока вирус не умеет передаваться от человека к человеку, ваша главная защита — избегать контакта с источником. Если вы работаете с животными или птицей (фермеры, ветеринары, птицеводы) — это группа высочайшего риска. Носите респиратор (N95/FFP2) и защитные очки при контакте с подозрительными животными. Не пейте сырое (непастеризованное) молоко. Вирус H5N1 выделяется с молоком больных коров в огромных количествах. Пастеризация убивает вирус. При обнаружении мертвой птицы — не трогайте голыми руками, сообщите в ветслужбу», — сказал Шахмарданов.