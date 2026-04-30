В Хабаровске с Центрального рынка пропал насос

Полиция по камерам вычислила подозреваемого.

В Хабаровске у 63-летней предпринимательницы на Центральном рынке пропал электрический погружной насос, — сообщает hab.aif.ru.

Женщина обнаружила пропажу после завершения торгового дня и обратилась в полицию. Сотрудники 4-го городского отдела полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, что позволило установить личность предполагаемого злоумышленника.

По данным полиции, им оказался 55-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и другие преступления. Он дал признательные показания.

Похищенное имущество изъято и будет возвращено владелице после завершения следственных действий, — уточнил представитель УМВД.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы», — прокомментировал старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.