Волгоградские охотники больше не смогут скрывать реальные цифры зверей

В Волгоградской области назревают серьезные перемены в сфере охотничьего хозяйства. Местные депутаты нашли способ прекратить манипуляции с цифрами и сделать учет диких животных прозрачным. Комитет облдумы по экологии уже поддержал инициативу, которая кардинально меняет подход к мониторингу природных ресурсов.
Суть проблемы проста. Сегодня регионы формально отвечают за сохранение поголовья, но фактически отстранены от процесса подсчета. Охотпользователи — юридические лица и индивидуальные предприниматели — сами решают, где и как проводить учетные маршруты. Это создает почву для искажения данных. Бизнесу выгодно занизить численность зверей, чтобы получить меньшие квоты на добычу или, наоборот, манипулировать статистикой в своих интересах.
Председатель профильного комитета Ирина Соловьева поясняет ситуацию четко: животный мир принадлежит государству, но регионы не участвуют в планировании учетных работ. Чтобы исправить этот дисбаланс, парламентарии готовят поправки в федеральный закон «Об охоте». Нововведение обяжет охотпользователей заранее согласовывать с властями схему учетных маршрутов и площадок.
«Это исключит непредвзятую оценку поголовья и поднимет статистику на качественно новый уровень», — уверена депутат. Теперь специалисты Облкомприроды и представители экологических объединений смогут на законных основаниях участвовать в подсчете диких животных. Контроль со стороны государства станет реальным, а не формальным.
Проект изменений уже готов. Его вынесут на обсуждение 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая пройдет в мае этого года. Инициатива волгоградцев получила поддержку общественников и полностью вписывается в курс на экологическое благополучие, определенный президентом страны.
Ранее сообщалось о звездном дожде и двух полнолуниях.