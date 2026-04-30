Волгоградские охотники больше не смогут скрывать реальные цифры зверей

Суть проблемы проста. Сегодня регионы формально отвечают за сохранение поголовья, но фактически отстранены от процесса подсчета. Охотпользователи — юридические лица и индивидуальные предприниматели — сами решают, где и как проводить учетные маршруты. Это создает почву для искажения данных. Бизнесу выгодно занизить численность зверей, чтобы получить меньшие квоты на добычу или, наоборот, манипулировать статистикой в своих интересах.