Красноярцев приглашают на бранчи в ресторан SADKO

В меню бранчей — гастрономическая история в прочтении лучшего шефа Сибири Михаила Михайлова от блюд дворянских и купеческих домов Енисейской губернии до современной гастрономии сегодняшнего Красноярска. Яичницы болтуньи с разной малосоленой рыбой и икрой, русские разносолы, драники и блины, чиненные томленой уткой и яблоками, брусничные мадлены, черемуховый кекс под шубой из заварного мака, бородинская запеканка с мороженным из халвы и другие впечатляющие яства.