Западный цветочный трипс завезли в Красноярск с 11 тоннами укропа

Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинного вредителя.

Специалисты красноярского Россельхознадзора при проверке свежей овощной и плодовой продукции на контрольном пункте СВХ ООО «Агротерминал-Таможня» обнаружили опасного вредителя.

Как рассказали в ведомстве, западный цветочный трипс был выявлен в партиях зелени, поступивших из Узбекистана: свежем шпинате весом 140 кг, укропе (11 тонн) и кинзе (840 кг).

Чтобы не допустить распространения опасного объекта, владельцу продукции выдали уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры. По выбору собственника заражённую зелень обработали препаратами, разрешёнными и безопасными для человека.

Ранее мы сообщали, что красноярский фермер выпускал молочку без проверки на пестициды.