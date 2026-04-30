Западный цветочный трипс завезли в Красноярск с 11 тоннами укропа

Специалисты красноярского Россельхознадзора при проверке свежей овощной и плодовой продукции на контрольном пункте СВХ ООО «Агротерминал-Таможня» обнаружили опасного вредителя.
Как рассказали в ведомстве, западный цветочный трипс был выявлен в партиях зелени, поступивших из Узбекистана: свежем шпинате весом 140 кг, укропе (11 тонн) и кинзе (840 кг).
Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинного вредителя.
Чтобы не допустить распространения опасного объекта, владельцу продукции выдали уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры. По выбору собственника заражённую зелень обработали препаратами, разрешёнными и безопасными для человека.
