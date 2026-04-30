В Красноярске стартует «Весенний кубок-2026» с участием звезд художественной гимнастики

1 мая в Красноярске начинаются всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок-2026».
За четыре дня на главный ковер этих стартов выйдут больше 900 спортсменок из 34 регионов России. Соревнования традиционно поддержала компания «Полюс».
«Нам предстоит очень большая работа, потому что программа у соревнований максимально насыщенная: первый поток стартует в 9 утра, а финальный — уже поздним вечером. У нас рекордное количество участниц, и это будет марафон по художественной гимнастике для всех любителей этого вида спорта», — рассказала президент Красноярской краевой федерации художественной гимнастики Юлия Дьяченко.
Спортсменки соревнуются в личном и групповом многоборье по программам КМС и мастеров спорта. Конкуренцию сильнейшим гимнасткам из регионов составят звезды отечественной гимнастики: чемпионка России Ульяна Янус из Омска, призер чемпионата России и этапов «Кубка сильнейших» Владислава Шаронова из Иванова, а также уроженка Железногорска, призер чемпионата России и международных соревнований Владислава Николаенко.
1 мая юниорки выходят на ковер в 9:00 с упражнениями с обручем и мячом. В 16:30 пройдет торжественное открытие, а с 17:30 до 21:00 выступают мастера спорта с индивидуальной программой.
2 мая до обеда юниорки исполняют программы с булавами и лентами, в обед на помост выходят мастера спорта с обручем и мячом, а вечером в борьбу вступают команды групповых упражнений.
3 мая юниорки выступают в первой половине дня, мастера спорта — во второй, вечером снова групповые упражнения.
4 мая утром мастера спорта заканчивают индивидуальную программу и начинаются финалы в отдельных видах группового многоборья, а с 15:30 в финалах выступают личницы — сначала КМС, потом мастера спорта. Завершатся соревнования церемонией награждения.
Спецприз от золотого партнера соревнований — компании «Полюс» — получит лучшая гимнастка Красноярского края. Ей вручат драгоценный памятный комплект из белого золота с бриллиантами — серьги и подвеску.
Соревнования проходят в краевой спортивной школе гимнастики на Мартынова, 12, второй этаж. Вход для зрителей свободный.
