В Хабаровске историю города расскажет арт-проект «Медведь без границ»

В этом году в Хабаровске планируют реализовать проект «Медведь без границ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в знаковых местах города установят арт-объекты в виде небольших милых медведей, каждый из которых будет отражать историю Хабаровска.
Среди них — медведь-привратник, который встречает поезда у главного железнодорожного вокзала. А возле «Платинум Арены» готовится занять свое место медведь-спортсмен. Он станет талисманом болельщиков.
Есть и другие: медведь-путешественник, медведь-хранитель Амура, медведь с национальными орнаментами.
Рядом с каждым арт-объектом будет нанесен QR-код. Сканируя его, можно не просто узнать историю места, где он установлен, но и получить карту следующей точки маршрута. Таким образом, обычная городская прогулка превращается в настоящий квест. И, конечно, медведи станут объектом для памятных фотоснимков.
— «Медведь без границ 27» — это не просто серия арт-объектов. Это современный, живой и очень теплый способ рассказать о Хабаровске: через историю, которую можно погладить, через культуру, которую можно просканировать, и через гостеприимство, которое чувствуешь сердцем, — рассказали авторы проекта.
Уже сегодня жители и гости краевой столицы могут проголосовать за того медведя, который, по их мнению, лучше всего отражает дух Хабаровска. Он и станет одним из главных символов маршрута.