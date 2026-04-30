В Хабаровском крае за сутки в двух ДТП пострадали пять человек

Сотрудники полиции задержали 13 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, из них пятеро — в Хабаровске. Также зафиксировано 15 случаев непредоставления преимущества пешеходам на переходах, в краевой столице таких нарушений 14. Ещё девять пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них восемь — в Хабаровске.