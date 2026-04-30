В Хабаровском крае за сутки в двух ДТП пострадали пять человек

В Хабаровском крае 29 апреля 2026 года зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, оба случая — столкновения транспортных средств. Погибших нет. За сутки в регионе выявлено 397 нарушений правил дорожного движения.
Сотрудники полиции задержали 13 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, из них пятеро — в Хабаровске. Также зафиксировано 15 случаев непредоставления преимущества пешеходам на переходах, в краевой столице таких нарушений 14. Ещё девять пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них восемь — в Хабаровске.
Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, а пешеходов — переходить дорогу в установленных местах и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток.
