Врач Мацола: лучший вариант шашлыка — индейка с овощами

Шашлык, который обычно готовится из жирного мяса, способен нанести вред организму. Чтобы этого не произошло, врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола советует выбирать менее жирные виды мяса и потреблять их вместе с овощами. Об этом пишет РИАМО.
«Лучше соблюдать несколько правил. Во-первых, употреблять шашлык вместе с овощами — в них много антиоксидантов, которые частично нейтрализуют канцерогены. Во-вторых, выбирать более щадящие сорта мяса. Я, например, открыл для себя шашлык из индейки — получается вкусно, а негатива для ЖКТ меньше», — сказал эксперт.
Если предпочитаете более дешевую курицу, то лучше на шашлык пустить грудку без кожи. Если свинину или баранину, то стоит выбирать более постные куски. Любое мясо стоит как следует прожаривать, чтобы избежать опасности отравлений.
Умеренной порцией, после которой не пострадает желудок, специалист назвал 150−200 граммов, а потреблять такое количество жареного на костре мяса стоит не чаще, чем один раз в 2−3 недели.