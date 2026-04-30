Музаев: устный экзамен по истории для 9 классников введут не ранее 2028 года

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Новый обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов вступит в силу не ранее 2028 года, его планируют проводить в феврале. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Сразу хочу успокоить, если какие-то изменения грядут, то мы предупреждаем за два года, не за год. Устная часть по истории будет не в следующем году, не у выпускников 9-х классов следующего года, а у выпускников 2028 года (2027/28 года обучения). Планируем, что это будет проходить тоже в феврале, так как предмет история перешел на единую линейку учебников, и образовательные программы утверждены для всех школ, то не может быть такого, что в феврале не будут пройдены определенные темы», — сказал Музаев.
Он уточнил, что ведомства никогда не станут делать новый формат экзамена «каким-то суперсложным», чтобы не вызвать отторжения. Важно, чтобы предмет «история» любили и хотели знать хорошо. «История — это предмет, к которому мы должны уважительно относиться. Не будет в устной истории суперсложных вопросов», — сказал Музаев.
Технологически проведение устного экзамена уже отработано на примере устного собеседования по русскому языку, которое является допуском к экзаменам в 9-х классах.