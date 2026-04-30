Музаев: устный экзамен по истории для 9 классников введут не ранее 2028 года

«Сразу хочу успокоить, если какие-то изменения грядут, то мы предупреждаем за два года, не за год. Устная часть по истории будет не в следующем году, не у выпускников 9-х классов следующего года, а у выпускников 2028 года (2027/28 года обучения). Планируем, что это будет проходить тоже в феврале, так как предмет история перешел на единую линейку учебников, и образовательные программы утверждены для всех школ, то не может быть такого, что в феврале не будут пройдены определенные темы», — сказал Музаев.