Регоператор «РОСТтех» разъяснил красноярским ТСЖ и управляющим компаниям правила организации субботника

Региональный оператор «РОСТтех» рассказал о правилах проведения субботника.
Весной после прошедшего субботника экипажи регоператора нередко замечают на контейнерных площадках черные мешки с мусором. Вместе с тем, региональные операторы не обязаны вывозить данные отходы, и их размещение на контейнерных площадках расценивается как захламление. Ответственные за благоустройство должны заблаговременно позаботиться о том, как будут вывезены отходы.
«В Красноярске действуют правила благоустройства, согласно которым лица, ответственные за благоустройство, обязаны обеспечить вывоз отходов, собранных во время весенних и осенних общегородских субботников, в семидневный срок с момента выполнения указанных работ. Ответственными лицами могут выступать — УК, ТСЖ, а также органы местного самоуправления», — поясняет «РОСТтех».
Как правильно организовать субботник:
Направить в администрацию района запрос согласования выбранного вами места. После согласования территории администрация берет на себя обязательства по ликвидации собранных отходов, т. е. обращается к региональному оператору. Провести субботник.
Итогом несоблюдения правил организации может стать та же несанкционированная свалка, но более централизованная — в мешках, уточняет регоператор.
Отдельно «РОСТтех» напоминает про растительные остатки: 1 сентября 2025 года вступили в силу Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные поставновлением Правительства РФ № 293 от 07.03.2025 г, согласно которым запрещается размещение на контейнерной площадке отходов, образованных в ходе ухода за древесно-кустарниковыми посадками.