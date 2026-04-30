У новосибирца из-за долгов арестовали корову

Судебные приставы наложили арест на корову 40-летнего жителя Коченевского района из-за крупных задолженностей. В отношении мужчины открыли сразу 27 исполнительных производств. Он долгое время не платил налоги, банковский кредит и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма долга вместе с обязательными сборами превысила 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Ранее сельчанин уже пытался погасить часть суммы и внес на счет службы 60 тысяч рублей, но затем платежи прекратились. Когда приставы приехали к нему домой для проверки имущества, в жилье не нашлось ценных вещей для изъятия. Своего автомобиля у должника тоже не оказалось. Мужчина объяснил, что продал машину еще два года назад, но не снял ее с учета в ГИБДД. По этой причине ему до сих пор приходят квитанции за нарушения, которые совершает новый владелец транспорта.
Выяснилось, что мужчина зарабатывает на жизнь сельским хозяйством. Он держит 20 коров и 10 баранов, а молоко сдает на переработку в местную сыроварню. Поскольку животные являются источником его заработка, сотрудники ведомства решили арестовать одну из коров. Пока животное оставили на хранение самому владельцу, но он не имеет права распоряжаться им до полной выплаты долга. Житель пообещал полностью закрыть все финансовые обязательства в ближайшее время и официально переоформить старый автомобиль.