Секунды решали всё — врач вскрыл грудную клетку прямо на улице

Национальный институт онкологии Венгрии сообщает, что в Будапеште врач Жолт Дубоцки провёл операцию на сердце прямо на улице, чтобы спасти 30-летнего мужчину.

Медики приехали на вызов и нашли раненого с сильным кровотечением. Стало ясно, что везти его в больницу опасно — он мог не доехать.

Хирург решил действовать сразу. Он вскрыл грудную клетку и зашил рану на сердце, чтобы остановить кровь.

После этого мужчину доставили в больницу на вертолёте.

Благодаря этим действиям пациент выжил и позже смог поблагодарить врачей.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше