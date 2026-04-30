Секунды решали всё — врач вскрыл грудную клетку прямо на улице

Медики приехали на вызов и нашли раненого с сильным кровотечением. Стало ясно, что везти его в больницу опасно — он мог не доехать.
Хирург решил действовать сразу. Он вскрыл грудную клетку и зашил рану на сердце, чтобы остановить кровь.
После этого мужчину доставили в больницу на вертолёте.
Благодаря этим действиям пациент выжил и позже смог поблагодарить врачей.
