В Хабаровске женщина потеряла 91 тысячу при покупке видеокарты онлайн

В Хабаровске 38-летняя жительница Железнодорожного района лишилась 91 тысячи рублей при покупке видеокарты через сайт бесплатных объявлений, — сообщает hab.aif.ru.
Женщина, работающая бухгалтером, нашла подходящее предложение и связалась с продавцом через мессенджер. В ходе переписки ей сообщили, что товар уже отправлен через транспортную компанию, и предложили оплатить покупку заранее.
Покупательница перевела 91 тысячу рублей на указанные реквизиты. После этого продавец удалил переписку и прекратил общение.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — прокомментировал начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.