В Красноярске изменят расписание утреннего поезда до Дивногорска на летний период

В Красноярске на время летнего сезона скорректируют график движения одного из пригородных маршрутов. Утренний электропоезд до Дивногорска станет ходить чаще. С 1 мая поезд, который ранее курсировал только в выходные, начнет выполнять рейсы почти ежедневно, кроме понедельника, а уже с 1 июня движение организуют без выходных дней. Так, поезд будет отправляться со станции Красноярск в 9:09 и прибывать в Дивногорск в 10:16. Обратный рейс запланирован на 10:26, прибытие в Красноярск — в 11:29. В пресс-службе КрасЖД уточнили, что обновленное расписание сохранится до 31 августа.