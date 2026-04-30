«МегаФон» стал лидером по скорости мобильного интернета по версии Vigo

«Высокая скорость мобильного интернета уже давно стала необходимостью для миллионов наших абонентов. Мы продолжаем развивать сеть не только за счет строительства новых базовых станций, но и модернизации инфраструктуры в целом. Инженеры расширяют магистральные линии связи, обновляют опорную сеть и внедряют современные отечественные решения, благодаря чему растет качество сервисов», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.