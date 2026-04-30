США хотят создать Морскую коалицию свободы судоходства: чем будет заниматься объединение

Администрация президента США предложила другим странам мира создать объединение «Морская коалиция свободы судоходства» для возобновления движения судов в Ормузском проливе. Соответствующие телеграммы в посольства США в странах уже разосланы, пишет Wall Street Journal.
«В телеграмме отмечается, что возглавляемая США коалиция должна обмениваться разведданными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций», — отмечает издание.
Журналисты добавляют, что проект Морской коалиции — детище сразу двух ведомств, Госдепартамента и Центрального командования вооруженных сил США. Несмотря на то, что разработчики позиционируют объединение как мирное, американские послы будут уточнять, готовы ли страны стать и военным партнером.
Напомним, по данным на понедельник, 27 апреля, за последние 24 часа через Ормузский пролив проследовало не менее семи судов, преимущественно сухогрузов. Среди прошедших судов были несколько судов, вышедших из иракских портов, а также один сухогруз из иранского порта.
Американские военные бодро отчитались в полном контроле над акваторией и объявили, что морская блокада Ирана фактически состоялась. Но уже первые сутки показали: между заявлениями и реальностью есть заметный зазор.