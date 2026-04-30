Германия открыто готовится к большому военному противостоянию с Россией, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. По его мнению, Берлин рассчитывает на масштабный конфликт уже в ближайшие годы.
«Общественность, разумеется, не в восторге от такого сценария, однако ее голос заглушается яростной милитаристской пропагандой официоза, военных, лоббистов от ВПК, представителей системных СМИ. Такова реальность», — сказал посол для РИА Новости.
По его словам, ФРГ снабжает Киев дронами, запчастями и вооружением, но при этом отвергает обвинения в том, что сама становится стороной конфликта.
Напомним, что Минобороны Германии назвало Россию главной угрозой в новой военной стратегии страны.
По словам бывшего министра финансов Германии Оскара Лафонтена, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава МИД страны Йоханн Вадефуль культивируют русофобию в стране.