В Ростове ликвидировали последствия обрушения шпиля с ротонды на крыше

В Донской столице со старинного здания демонтировали нависающие элементы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове ликвидировали последствия обрушения шпиля ротонды в центре города. Об этом сообщила глава администрации Ленинского района Юлия Мищук.

ЧП произошло 28 апреля на улице Большой Садовой, 43/32. С ротонды, расположенной на крыше многоквартирного дома, упал шпиль. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, помещения находятся в частной собственности.

Спасатели огородили место происшествия, после чего рабочие приступили к ликвидации его последствий. На следующий день глава администрации Ленинского района отчиталась о результатах: нависающие элементы демонтированы, территория расчищена.

— Управляющая компания ООО «УК “МИР ВАШЕМУ ДОМУ” обеспечит дальнейший мониторинг безопасности и в ближайшее время предоставит информацию о сроках реставрации объекта культурного наследия, — говорится в сообщении.

