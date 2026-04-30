В Омске изменился график работы больниц на майские праздники

Дежурные врачи будут принимать пациентов в поликлиниках и выезжать на дом.

В Омской области больницы и поликлиники изменят график работы на длинных майских выходных — 1—3 мая и 9—10 мая. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В праздничные дни дежурные врачи будут принимать пациентов в больницах и поликлиниках с 9:00 до 14:00.

Вызвать терапевта или педиатра на дом можно будет также с 9:00 до 14:00. Выезды врачей к пациентам запланированы с 9:00 до 15:30.

Скорая помощь и стационары неотложной помощи продолжат работать в обычном режиме.

Круглосуточно будут открыты травмпункты:

травматологическое отделение поликлиники ГБ № 3 — ул. Энергетиков, 19; отделение травматологии и ортопедии поликлиники БСМП № 2 — ул. Лизы Чайкиной, 7; травмпункт городской детской клинической больницы № 3 — ул. Магистральная, 31/2.

Кабинет неотложной офтальмологической помощи на ул. Лермонтова, 60 будет работать круглосуточно и без выходных. Туда можно обращаться при травмах, ожогах и острых состояниях глаз.

В вечернее и ночное время за неотложной стоматологической помощью омичи могут обратиться в стоматологическую поликлинику № 1 по адресу: ул. Волочаевская, 21а.