В Омске изменился график работы больниц на майские праздники

В Омской области больницы и поликлиники изменят график работы на длинных майских выходных —
В праздничные дни дежурные врачи будут принимать пациентов в больницах и поликлиниках с 9:00 до 14:00.
Вызвать терапевта или педиатра на дом можно будет также с 9:00 до 14:00. Выезды врачей к пациентам запланированы с 9:00 до 15:30.
Скорая помощь и стационары неотложной помощи продолжат работать в обычном режиме.
Круглосуточно будут открыты травмпункты:
травматологическое отделение поликлиники ГБ № 3 — ул. Энергетиков, 19; отделение травматологии и ортопедии поликлиники БСМП № 2 — ул. Лизы Чайкиной, 7; травмпункт городской детской клинической больницы № 3 — ул. Магистральная, 31/2.
Кабинет неотложной офтальмологической помощи на ул. Лермонтова, 60 будет работать круглосуточно и без выходных. Туда можно обращаться при травмах, ожогах и острых состояниях глаз.
В вечернее и ночное время за неотложной стоматологической помощью омичи могут обратиться в стоматологическую поликлинику № 1 по адресу: ул. Волочаевская, 21а.