В Хабаровске мужчина ранил пассажира трамвая ножом во время поездки

Конфликт возник на фоне распития алкоголя, пострадавший сумел самостоятельно выбраться и попросить помощи.

В Хабаровске 31-летний мужчина без определённого места жительства подозревается в покушении на убийство пассажира трамвая, — сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО.

По данным следствия, в середине апреля 2026 года днём в трамвае мужчина вместе с братом распивал алкоголь и вступил в случайное общение с незнакомым пассажиром. В какой-то момент он внезапно нанёс мужчине удар ножом в грудь.

Раненый смог самостоятельно покинуть трамвай и обратиться за помощью к прохожим. Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь.

Подозреваемый задержан, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.