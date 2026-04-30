В Хабаровске мужчина ранил пассажира трамвая ножом во время поездки

В Хабаровске 31-летний мужчина без определённого места жительства подозревается в покушении на убийство пассажира трамвая, — сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО.
По данным следствия, в середине апреля 2026 года днём в трамвае мужчина вместе с братом распивал алкоголь и вступил в случайное общение с незнакомым пассажиром. В какой-то момент он внезапно нанёс мужчине удар ножом в грудь.
Раненый смог самостоятельно покинуть трамвай и обратиться за помощью к прохожим. Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь.
Подозреваемый задержан, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.