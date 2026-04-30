Соцфонд назвал среднюю пенсию работающих россиян

Средний размер пенсии у работающих россиян в марте превысил 23,4 тысячи рублей, за год он увеличился примерно на 2,5 тысячи рублей. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

На 1 марта текущего года работающие пенсионеры в среднем получали 23 461 рубль. Год назад размер пенсии был 20 972 рубля.

Уточняется, что меньше всего получают работающие пенсионеры в Республике Дагестан — 16 870 рублей, самая большая средняя пенсия была зафиксирована на Чукотке — 38 581 рубль, сказано в статье.

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в следующем году пенсии в РФ будут повышать по-разному — в зависимости от категории получателей. Страховые пенсии проиндексируют два раза: с 1 февраля — по инфляции, с 1 апреля — с учетом доходов Соцфонда и роста заработных плат. Социальные пенсии повысят только 1 апреля, уточнил парламентарий.

Некоторые пенсионеры получат пенсию за май досрочно в связи с приближающимися праздниками. Досрочная выплата коснется тех, кому деньги обычно перечисляют через банк с 1-го по 4-е число месяца.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
