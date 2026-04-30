Соцфонд назвал среднюю пенсию работающих россиян

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в следующем году пенсии в РФ будут повышать по-разному — в зависимости от категории получателей. Страховые пенсии проиндексируют два раза: с 1 февраля — по инфляции, с 1 апреля — с учетом доходов Соцфонда и роста заработных плат. Социальные пенсии повысят только 1 апреля, уточнил парламентарий.