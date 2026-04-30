Автомобилисты района имени Лазо ко Дню Победы проедут «Километры памяти»

В преддверии Дня Великой Победы в районе имени Лазо состоится ежегодный автопробег «Километры памяти», посвященный 81-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Старт запланирован на 2 мая.
Традиционно эта акция собирает немало автолюбителей, которые хотят почтить память героев войны. В прошлом году в автопробеге участвовали 45 автомобилей. В районной администрации рассказали, что на сегодня подано уже 20 заявок.
— Это значимое событие — не просто автопробег, а живая связь времен, возможность выразить глубокую признательность и уважение тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, — подчеркнула начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района имени Лазо Анастасия Вареник.
Участники соберутся 2 мая в 9 часов 30 минут на площади Славы в рабочем поселке Переяславка. В путь автомобилисты отправятся в 10 часов.
«Километры памяти» охватят 5 поселений района: Переясловку, Екатеринославку, Георгиевку, Полетное и Бичевую.
Чтобы создать по-настоящему праздничную и торжественную атмосферу, администрация района призывает украсить автомобили государственной символикой Российской Федерации, копиями знамен Победы и элементами военно‑патриотической тематики (это могут быть Георгиевские ленты, плакаты военных лет, портреты героев семьи.).
Регистрация участников обязательна. Подать заявку можно по телефону: 8 (42154) 21‑7‑57.
— Присоединяйтесь к автопробегу «Километры памяти»! Давайте вместе почтим подвиг наших дедов и прадедов, передадим эту память молодому поколению и покажем, что единство и патриотизм живут в сердцах жителей района имени Лазо! — добавили в районной администрации.