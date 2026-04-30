МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российский суд не стал выдворять белорусского киберспортсмена из РФ за нарушение миграционного законодательства, оценив его успехи в Counter-Strike, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что белорусский игрок российской команды RUSTEC по Counter-Strike 2 Александр Brilliance Высоцкий допустил нарушение миграционного законодательства — находился в России более 90 суток без продления срока временного пребывания и оформления разрешения на временное проживание.
Постановлением МВД 23-летнего киберспортсмена оштрафовали на 2 тысячи рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме самостоятельного выезда, Высоцкий оспорил это решение в суде.
В жалобе он указал, что, хотя официально и не трудоустроен, однако является профессиональным игроком в Counter-Strike, платит налоги, проживает в России с невестой и малолетним сыном.
Суд, приняв во внимание, что Высоцкий имеет доход и платит налоги, «участвует в международных соревнованиях, занимает призовые места», счел наказание в виде выдворения несоразмерным целям административного наказания.
Суд изменил постановление и исключил из решения наказание в виде административного выдворения, при этом увеличил штраф с 2 до 40 тысяч рублей, заключается в материалах.
Судя по статистическому сайту HLTV, RUSTEC находится в районе сотого места в рейтинге лучших команд по CS. В составе белорус Высоцкий, эстонец и три россиянина.