Российский суд не стал выдворять белорусского киберспортсмена

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российский суд не стал выдворять белорусского киберспортсмена из РФ за нарушение миграционного законодательства, оценив его успехи в Counter-Strike, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что белорусский игрок российской команды RUSTEC по Counter-Strike 2 Александр Brilliance Высоцкий допустил нарушение миграционного законодательства — находился в России более 90 суток без продления срока временного пребывания и оформления разрешения на временное проживание.

Постановлением МВД 23-летнего киберспортсмена оштрафовали на 2 тысячи рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме самостоятельного выезда, Высоцкий оспорил это решение в суде.

В жалобе он указал, что, хотя официально и не трудоустроен, однако является профессиональным игроком в Counter-Strike, платит налоги, проживает в России с невестой и малолетним сыном.

Суд, приняв во внимание, что Высоцкий имеет доход и платит налоги, «участвует в международных соревнованиях, занимает призовые места», счел наказание в виде выдворения несоразмерным целям административного наказания.

Суд изменил постановление и исключил из решения наказание в виде административного выдворения, при этом увеличил штраф с 2 до 40 тысяч рублей, заключается в материалах.

Судя по статистическому сайту HLTV, RUSTEC находится в районе сотого места в рейтинге лучших команд по CS. В составе белорус Высоцкий, эстонец и три россиянина.