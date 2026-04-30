В Хабаровске мужчина зарезал сиделку матери и после этого ранил себя

Хабаровчанину предъявлено обвинение в убийстве знакомой, — сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО.
По данным следствия, в середине марта 2026 года 57-летний житель Хабаровска распивал спиртное у себя дома вместе с сиделкой своей матери, которая проживала в той же квартире.
Во время застолья между ними возник конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями. Мужчина схватил нож и нанёс женщине два удара в область сердца. Она скончалась на месте.
После произошедшего обвиняемый продолжил употреблять алкоголь и сообщил о случившемся знакомому. Затем, уже при прибытии правоохранителей, он нанёс себе ножевое ранение в живот.
Подозреваемый задержан, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.