В Бурятии с экс-министра и его жены взыскали 4,8 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 30 апреля. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге и его супруги свыше 4,8 млн рублей неподтвержденных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Установлено, что на банковские счета бывшего министра и его жены в 2022—2024 годах поступила сумма, превышающая их совокупный официальный доход за три предыдущих года.
«При этом чиновник не смог подтвердить законность источников поступления более 4,8 млн рублей. Надзорное ведомство в феврале 2026 года обратилось в суд с иском о взыскании с экс-чиновника и его супруги в доход Российской Федерации неподтвержденных доходов. Заявленные требования удовлетворены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае 2025 года Гоге был освобожден от должности министра в связи с утратой доверия. Он не принял мер по урегулированию конфликта интересов при заключении подведомственным учреждением контракта с аффилированной министру организацией.
В апреле 2026 года Гоге приговорили к лишению свободы на 4 года 2 месяца за превышение должностных полномочий. В 2024 году он вместе с руководителем подведомственного учреждения вступил в сговор с директором строительной компании для заключения контракта на ремонт автомобильной дороги. Чиновники обеспечили преимущественные условия для названной компании, проводили с предпринимателем незаконные переговоры, передавали конфиденциальную информацию о ходе торгов. В итоге с фирмой был заключен контракт на сумму 1,2 млрд рублей.