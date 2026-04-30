В Бурятии с экс-министра и его жены взыскали 4,8 млн рублей

В апреле 2026 года Гоге приговорили к лишению свободы на 4 года 2 месяца за превышение должностных полномочий. В 2024 году он вместе с руководителем подведомственного учреждения вступил в сговор с директором строительной компании для заключения контракта на ремонт автомобильной дороги. Чиновники обеспечили преимущественные условия для названной компании, проводили с предпринимателем незаконные переговоры, передавали конфиденциальную информацию о ходе торгов. В итоге с фирмой был заключен контракт на сумму 1,2 млрд рублей.